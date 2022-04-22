29歲趙姓女子偷偷打開老公巫姓男子手機內Google Maps的「位置資訊分享」功能，利用app在背景持續更新定位的設計，每天監看巫男行蹤。高雄地檢署查證屬實，依妨害秘密罪起訴趙女。（取自GoogleMaps App／袁庭堯高雄傳真）

29歲趙姓女子疑心病重，新婚沒多久就偷偷打開老公巫姓男子手機內Google Maps的「位置資訊分享」功能，利用app在背景持續更新定位的設計，每天監看巫男行蹤，還洋洋得意向巫男江姓友人炫耀「抓姦神器」有多好用。巫男得知後大發雷霆，氣得鬧離婚還提告。高雄地檢署查證屬實，依妨害秘密罪起訴趙女。

趙女和巫男兩人2021年1月結婚，婚後趙女想掌控巫男行蹤，趁巫男不注意，打開其手機內的Google Maps，開啟「位置資訊分享」功能，指定自己的帳號可以獲取巫男最新的位置，還設定無限時瀏覽，等同全天候監控巫男行蹤。

該App的「位置資訊分享」功能設計，是讓使用者將自己的位置分享給好友們（聯絡人），方便出門旅遊或約吃飯時、快速精準地找到對方位置赴約或集合。該功能選項有二，一為「持續1小時」，另一為「直到手動關閉這項設定為止」。使用者若選擇後者，等同持續分享最新最位置給指定聯絡人。

趙女全程掌控巫男行蹤後，還向巫男江姓友人炫耀此事。2021年5月江男和巫男在火鍋店吃飯時，良心不安，特地借用巫男手機，發現趙女果然還持續追蹤巫男定位，私自關閉該功能，隔月還向巫男坦承知道此事，巫男氣得和趙女大吵一架、鬧離婚還報警提告。

偵訊時趙女坦承，未經巫男同意就偷偷開啟巫男手機該功能，但她辯稱，是因為巫男會家暴她，她想知道老公何時出現才偷開定位。

檢方取得趙女和江男的對話紀錄截圖，及相關人等證詞，證明趙女確實有偷開巫男手機定位功能，相關事證明確，偵結後依妨害秘密罪將趙女起訴。