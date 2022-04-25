連鎖餐飲集團八方雲集(2753)在展店效益帶動下，2022年首季合併營收持穩高檔、改寫歷史次高。展望後市，雖然國內疫情再度升溫，但集團餐飲業態屬剛性需求、外帶比例高，受疫情影響相對受控，將持續以「多品牌、跨市場」策略拓展海內外版圖，衝刺成長動能。

八方雲集股價3月初下探119元的上市新低後回升，6日觸及142.5元的近半年高點後拉回，於128～131.5元區間盤整。今（25）日受大盤重挫逾400點拖累一度下跌3.05％，但隨後在買盤敲進下翻紅、最高上漲1.15％至132.5元，截至午盤小跌約0.7％，表現有撐。

八方雲集2021年合併營收創59.55億元新高、年增達14.87％，惟受疫情及原物料價格上漲影響，歸屬母公司稅後淨利5.41億元、年減達14.56％，每股盈餘（EPS）8.74元，仍雙創次高。董事會決議去年下半年配息約4.22元，較每股盈餘約4.03元超額配發股利。

不過，八方雲集持續以「多品牌、跨市場」策略拓展海內外版圖，3月底如期插旗美國、於南加州工業市開出首家門市，未來將積極在美國進行展店計畫，營運範圍將橫跨南加州、北加州，同時將啟動北美連鎖加盟行動。

在展店效益挹注下，八方雲集2021年3月自結合併營收5.44億元，月增達16.32％、年增9.17％，創同期新高、歷史次高。累計首季合併營收15.57億元，雖因短月影響而季減1.83％、仍年增達10.29％，亦創同期新高、歷史次高。

展望後市，八方雲集旗下「梁社漢排骨」持續積極展店，截至3月底門市已達159家，今年規畫新展70家門市、朝200家目標邁進。去年底開出的素食品牌「芳珍蔬食」亦將積極展店，目標至5月底至少新增3～4家，並增添蔬食菜色口味變化。

而「丹堤咖啡」亦啟動轉型計畫，規畫新展10家全新二代店、既有門市展開改裝，同時調整產品組合，並評估導入集團其他品牌店內，以拓展更多年輕客群、提高市場能見度。在多品牌展店策略帶動下，可望增添第二季營收成長動能，力拚再創新高。