儘管國際政經不確定性持續干擾市場投資情緒，不過鑒於現階段全球景氣復甦態勢大致未變之下，由於高收益企業財務體質穩健，企業評級持續獲調升，帳上現金水位充足，面對市場不確定性可望展現抵禦能力，並具有高息保護，其中優高收益債因基本面穩及違約率低，防禦力有撐，後續表現仍不看淡。

投信法人表示，近期除俄烏衝突對金融市場帶來影響外，聯準會加速傾向鷹派立場、美國3月通膨達到40年新高等現象，進一步加劇金融市場震盪情勢，債市方面，儘管各類債券表現皆受到壓抑，但利率彈升環境下，高收益債因受惠於信用利差保護，及具有較短的存續期間，今年來在主要固定收益資產中表現相對抗跌。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人徐建華指出，觀察美國高收益債券發行公司的資產負債表狀況，淨槓桿率和總槓桿率在強勁改善後趨於平穩，其次是償債能力依然強勁，利息覆蓋率處於過去20年來的最高水平，雖然現金比率略有下降，但仍處於歷史高位。

相較之下，歐洲高收益債發行公司也表現非常強勁，淨槓桿率處於或接近2006年以來的最低水平，且利息覆蓋率躍升至2006年以來最高，現金在2020年已經大幅上升後，今年餘額仍進一步增加。

基於持續改善的基本面，有限的低價交易債券及暢通的融資管道，3月美國滾動12個月的高收債違約率再降至新低的0.23％，遠低於去年同期的違約率4.8％，也低於40年均值的3.5％（25年均值為3.07％），2022、2023年的低違約背景，預期將類似於2010～2013年和2004～2007年的良性狀況，信用風險穩定。

整體而言，市場波動未減之下，基本面佳、違約率低，同時又具有高息與低存續期的高收益債仍可望吸引資金關注。

徐建華認為，相較於一般高收益債，優先順位高收益債在高息收與低存續期上，更具備配置優勢，在利率上升環境下，防禦能力更高，更有助兼顧報酬與風險。且優先順位高收益債發債產業更多元，配置上能兼顧產業配置、波動管理及收益等多重需求，產業建議可留意基礎工業、資本財、交通運輸等相關標的。