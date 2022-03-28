今年來受到市場對聯準會（Fed）加速緊縮的預期升溫，及俄烏戰局引發的通膨壓力兩大因素影響，整體債券市場表現承壓，但優先順位高收債與高收債因具有高息優勢，且存續期間短，承受利率風險較低，在主要固收資產中表現相對抗跌。

投信法人表示，根據過往經驗，地緣政治衝突對全球經濟的影響有限，在現階段景氣復甦態勢未變下，高收益企業財務體質穩健，企業評級持續獲調升，帳上現金水位充足，面對市場不確定性可望展現抵禦能力，並具有高息保護，後續表現仍不看淡。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，以美國市場來看，到2月底止，就業人數持續增加，勞動參與率回升，顯示景氣復甦態勢不變。俄烏戰爭的影響雖尚未反應在已公布的經濟數據中，但風險外溢的衝擊主要料集中在部份新興國家。

債市方面，鑒於高收益級別的俄羅斯企業債，佔全球新興市場企業債的比例僅約4.3％，且多為長期債券，主要由私人部門持有，並未有單一金融機構曝險過高的問題，故對全球金融市場的影響程度，仍在可控範圍內。

李運婷認為，從高收益債市信用概況觀察，目前優高收信用利差回升至約418個基點，創2020年10月以來波段高位，並接近歷史均值，殖利率6.46％也達到2020年7月以來新高，評價優勢浮現。截至去年底，高收益債發行企業帳上的現金存量上升至過去20年高位，反應疫情後公司為充實流動性而保留帳上現金，加上企業未大量發債融資，使得該超額流動性成為公司抵禦潛在不利衝擊的主要利器，企業評級持續獲得調升，違約率也一直處於低位。

展望後市，儘管利率風險仍在上升、通膨壓力仍在，不過高收益企業近年財務體質大幅改善，預料可抵禦不確定性的衝擊，投資價值浮現下，將帶動優高收重回長多趨勢。