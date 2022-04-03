眼看防疫指揮官陳時中面對染疫人數居高不下，蠟燭兩頭燒，陷入「要清零還是與病毒共存」搖擺不定的窘境。不甘寂寞的行政院長蘇貞昌忽然突發奇想，找到一個「新台灣模式」防疫名詞來搏新聞版面。但柯文哲與侯友宜兩位市長並不埋單，認為蘇貞昌「新台灣模式」有待考驗與商榷。

根據蘇貞昌的解釋，「新台灣模式」就是正常生活、積極防疫、穩健開放，所以我們戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，但因為99.7%以上都是輕症或無症狀，所以不必擔心，可以一步一步穩健地來開放，過正常的生活。

蘇貞昌說的都符合現階段台灣民眾防疫的SOP，9成以上的善良百姓都願意恪遵，其實了無新意。但眼前防守邊境國門的疫情擴散已左支右絀，公部門的醫療資源分配與防堵疫情大量爆發，迄今仍苦無具體有效的辦法。

台灣防疫戰略最大的爭議，就是柯、侯兩位市長要陳時中說清楚「要清零還是與病毒共存」，只有戰略目標清楚，指揮中心稍早所頒布分流新制、收治原則、擴大醫療量能等措施，才能發揮預期的效益。否則基隆疫情飆升，陳時中所指示的「類普篩」不就是自己當初極力抗拒普篩，會造成偽陽性、人心惶惶的後果，陳時中能吞得回去自己的話嗎？

事實上只要稍有常識的國人都知道，沒有絕對把握能做到清零或與病毒共存，沒有辦法阻止高風險國家入境者，沒有做到百分之百疫苗覆蓋率，沒有嚴格規範無症狀感染者趴趴走，這些統統做不到，蘇貞昌還是收回「新台灣模式」的話術，不要再干擾陳時中搖擺不定「要清零還是與病毒共存」的戰略目標吧！

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