Omicron肆虐，台灣本土新增病例屢創新高。下一步是繼續堅壁清野，還是轉向開放共存，政府閃爍其詞，民間也莫衷一是。與此同時，對岸更是風聲鶴唳，特別是「防疫優等生」上海這回狼狽不堪，短短一個多月累計報告本土感染者超過13萬例，突然被下達禁足令，解封至今遙遙無期，百姓叫苦不迭。上海的意外翻車令人痛心，教訓深刻，台灣防疫要以上海為借鏡，不要重蹈覆轍。

以「精準防控」聞名的上海在疫情中徹底淪陷，變異毒株傳播力驚人固然是直接原因，但防疫路線搖擺，防控措施混亂也難辭其咎。從事後諸葛的角度看，上海的防疫政策存在路徑依賴，最初對困難估計不足，被Omicron打了個措手不及。疫情擴散後舉棋不定，沒有第一時間果斷處置，被迫封城後又亂了陣腳，面對幾乎不可能完成的「動態清零」目標甚至一度動了急轉彎的念頭，卻不具備立刻開放的條件。最後北京出手，發動舉國體制，上海只能硬著頭皮去打這場疫情防控阻擊戰。

在上海史無前例封城的前夕，江蘇黨報《新華日報》曾發表文章，不點名地批評上海片面理解「精準」，錯失寶貴時機，強調「一旦出現苗頭傾向，就要重兵合圍、精銳出戰，不留擴散蔓延的空間。寧可先做一點加法乘法，不能上來就是減法除法，急症遇上慢郎中。」這幾乎就是習近平「寧可十防九空，絕不可失防萬一」最高指示的翻版。

優雅從容的「精準防控」破功，上海不得不轉向「封城、核酸、方艙」三板斧。然而，無論政府還是民眾，對封城缺乏思想和物質準備，很快就出現了嚴重的物資短缺。全員核酸周而復始，不但遲遲沒有清零，感染人數反而一路高漲，令人疲憊又困惑。方艙建設更是力不從心。於是乎，從疾控專家的大聲疾呼，到基層幹部的崩潰痛哭，「改弦更張，邁向共存」在一夜之間攻占了上海的輿論場。考慮到大陸嚴格的互聯網監管，這一點並不尋常。

與病毒共存的前景確實值得探討，因為病毒會一再變異，但疫情總要結束，不可能永遠搞焦土作戰。問題在於「動態清零」需要殺伐決斷，「開放共存」也要未雨綢繆，這樣才能實現兩者之間的平滑過渡。現實卻是上海老年人疫苗接種率偏低，ICU資源不足，一旦丟盔棄甲，倉促開放，極有可能重蹈香港覆轍，並使疫情快速擴散至全國，導致短期內死亡率飆升。這是中共領導人絕對不能接受的。因此孫春蘭副總理代表中央親自坐鎮上海，一錘定音堅持「動態清零」，「清零派」在一夕之間收復輿論失地。

台灣的疫情還沒有到失控的地步，但主政者當以上海為鏡鑒，決策要果斷，準備要充分，不可患得患失，更不能對民眾玩弄文字遊戲。近來，蔡政府一會兒鼓吹「新台灣模式」，一會兒又重申「重症求清零」，本質上是既想拉抬經濟，為選舉造勢，又不敢放任弱勢群體被疫情吞噬，畢竟這不符合中國人的政治倫理。如此優柔寡斷，且戰且看，極有可能既錯失封控的最佳時機，又沒做好轉彎的準備，結果陷入上海今天這般的被動。上海崩盤，尚有中央和其他地方的強力支援。台灣淪陷了，誰來救呢？