專業五金品牌振宇五金(2947)第1季合併營收4.36億元，較去年同期增加5.04%，大陸上海及昆山因疫情封城停工，不過未對振宇五金(2947)供應商造成影響，振宇五金積極拓展門市及建立倉儲、推出新服務、並與電商/外送平台合作，振宇五金總經理洪國展表示，未來毛利率仍有提升的機會。

振宇五金積極拓展在北部及南部地區新門市，除今年3月已開幕的恆春門市外，位於桃園市春日路、高雄市小港區、屏東縣屏東市及台中市梧棲區的社會住宅店鋪已經進入展店籌備階段，而振宇五金仍有其他地點也持續評估並進入簽約階段，可望在今年完成70間門市的目標；公司亦推出各項新服務，如：租就GO服務、點工成金及經營社群專業諮詢服務等；公司亦透過數位經營客戶關係，與Line Pay、街口支付、Apple Pay等結合提供客戶多元支付，並與外送平台業者合作，希望能擴大業務服務，為營運增添動能。

為留住人才，振宇五金4月中旬為全體員工調薪，幅度6%至8%，公司今年度亦與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，透過定期定額撥付投資公司股票，分享盈餘，保障員工未來退休生活。

振宇五金3月合併營收1.49億元，月增33.63%，年增10.5%，累計第1季合併營收4.36億元，較去年同期增加5.04%。