LINE Bank開行滿週年，今日宣布用戶數突破110萬。LINE Bank表示，每月有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務，顯見LINE Bank提供的創新金融服務廣受民眾喜愛，總經理黃以孟並首度鬆口，目前Debit Card策略成功，最活躍用卡的用戶就屬上班族、學生與零售業者，內部已在評估要發信用卡，但時間不會那麼快。

LINE Bank董事長黃仁埈表示，「開行短短一年的時間，我們已經觀察到金融服務的使用情形、以及主要使用族群正在變化，受科技賦能、嫻熟數位科技的MZ世代（千禧世代與Ｚ世代），渴望在一個服務入口和平台，用更便利、直覺的方式，實現所有金融生活服務。像LINE這樣擁有長足科技經驗的市場挑戰者，在累積技術平台業務營運、使用者體驗優化的基礎之上，可以利用數位手機裝置，直接觸及終端用戶，有能力更快速、更大規模的開展出便利的創新金融服務。」

隨著新興科技及Bank 4.0思維興起，國際間掀起線上金融、數位支付的新典範浪潮，大型金融機構為主的服務型態，逐漸受到一站式服務平台思維所挑戰。催生改變的最大原因在於，介於20歲到40歲的MZ世代傾向於從單一個App平台，而非分散使用多個的App去達成所需要的目的。其次是他們更重視服務體驗，此外，他們如果體驗到不順暢的用戶介面就會毫不猶豫地跳出服務。

根據金管會2021年公開的第4季數據，LINE Bank榮登業界所有數位帳戶當中成長速度最快的銀行，並且已蟬聯三季冠軍寶座。2022年第1季較前一季之存款餘額成長約45％，貸款餘額成長更達115％。

LINE Bank服務上線將屆一年，逐漸描繪出台灣純網銀用戶的全新樣貌。根據內部數據所描繪出來的客戶圖像，除了7成5是20到39歲、熟悉數位科技的族群之外，他們平均每兩天刷卡一次，月均刷卡筆數15筆，其中最活躍用卡的用戶就屬上班族、學生與零售業者。全國20 - 39歲人口當中，已有近13％人口為LINE Bank客戶。