台灣科技業人才缺口創7年來新高，各知名企業紛紛祭出搶才對策，針對各界人力的迫切需求，聚碩(6112)與AWS、IBM、UiPath、Synergies等國際企業，提供一系列自動化與智慧化的解決方案，可望以AI技術釋放數位人力，為缺工現況帶來迅速且到位的助益。

聚碩董事長李昌鴻表示，舉凡物流倉儲、金融保險、影音出版和零售等產業，均在疫情推動之下加速了數位轉型的腳步，使AI/ML、大數據、數位服務控管、網路架構等人才需求大增。國發會最新版「110～112年重點產業人才供需調查及推估報告」則顯示，資訊通訊科技與工程相關人員欠缺比皆超過30％各企業主除了持續培育人才，亦應著眼於如何有效運用IT人員的人力、免除重複性高的文書作業，使其專注於業務發展與創新。

看準企業人才慌，聚碩提供RPA（機器人流程自動化）解決方案，亦提供業界大廠IBM AIOps與RHEL Ansible IT推出的「自動化維運管理」解決方案。前者可協助自動完成冗長、重複性流程；後者則可實現IT系統自動化維運，並帶來更完善的可視性。此二款解決方案，皆可為IT人員免除費時、費心的重複性作業，並避免人為失誤，最大化應用既有人力。除了優化人力使用效率，各企業亦有優化既有服務需求。

聚碩提供的AI/ML解決方案，含括各大廠如DataRobot、IBM Watson Studio、AWS SageMaker等品牌解方，可針對不同產業與使用情境客戶、庫存管理與製造良率、服務優化等面向，進行數據學習及分析。

李昌鴻表示，AI/ML相關技術應用，未來將成為傳統人力之外的「數位生產力」。而數位技術的導入與數位人才之間的平衡，則是當前管理者需要評估的重點。數位和自動化技術最大的優勢和價值即在於，可為企業重要人才免除重複性工作、避免人為疏失與工時浪費。