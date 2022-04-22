在國際對減碳的呼聲下，邁向碳中和已成為各國政府的目標，更成為企業的關鍵競爭力。友達以深厚的智慧製造與顯示技術為核心，攜手集團的能源事業，以及旗下子公司友達宇沛及友達數位於4月27日至29日Touch Taiwan 2022淨零碳排專區，以「綠色智慧」為主題，展現友達全方位綠色解決方案、再生能源創能儲能與節能服務，以及結合價值鏈夥伴開發綠色產品的亮眼實績。

在初始的材料使用階段，友達宇沛的「GPARS物質管理平台」即能協助檢視產品生命週期各階段對環境的影響，改善研發創新與製造流程。產品導入時可針對製程原物料化學成分與資料庫國際法規進行比對，篩選出符合法規的無毒材料。廢棄階段亦可根據產品材料成分決定最適回收處置作業，達成資源循環再利用。

而面對生產製造過程中的碳排管理，友達宇沛所推出的「CEM碳管理平台」，其一站式服務包含了符合台灣與國際標準的溫室氣體盤查工具、管理流程與報表，可有效協助組織內部進行碳排放監控與持續改善，不僅能提高碳盤查的效率達80％，幫助企業計算內部的碳成本，並提供碳排熱點分析，以協助企業達成低碳轉型與淨零碳排的目標。

在積極的節能減碳方面，有鑑於多數企業的碳排來自電力，友達數位推出的「智慧電網」服務能協助業主達到用電精緻化管理，搭配自主開發的SPIIDER多功能訊號擷取機上盒，能即時監控機台電流進行能流統計，並且提供用電總覽與耗能分析。為避免意外的斷電狀況發生，更可做到能耗異常偵測，不僅精準定位高耗電設備並全時監控，當耗電異常時會主動偵測，為業主提前預警。

在生產流程的終端，如製程廢水的環節，則可採用友達宇沛的新一代常溫蒸發設備（RTV），先以有效分流進行最佳化水處理，提高用水效率並減少廢棄物，達成製程水回收，循環再利用。有別於傳統的技術須仰賴高溫蒸發進行水回收，RTV運用低壓蒸氣等，將操作溫度維持在常溫，不僅節省耗能，同時亦導入參數最佳化AI模組，可極大化能源使用效率。

協助用電大戶進行能源轉型，友達的能源事業以長期累積之太陽能模組製造專業技術與工程經驗為基礎，延伸至儲能工程建置，搭配友達能源事業自主開發的能管軟體，能精準滿足電廠與儲能系統維運的全流程管理；透過AI效能分析，能預先掌握案場狀態，提供遠距診斷解析系統問題等；藉由能源管理平台進行創儲能系統整合，搭配儲能系統，可提高綠電使用比例的成效；在台電輔助服務方面，提供代操服務，滿足用電大戶多樣化的能源管理需求。