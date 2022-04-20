電子零組件廠信邦(3023)第1季合併營收為69.42億元，創下單季歷史新高，上海及昆山自3月底封城停工至本週才陸續解封復工，信邦4月營運未受封城停工影響，如物流恢復順暢，信邦預估，第2季營運有機會優於第1季，在投信大買力挺下，今天股價一度亮燈漲停。

大陸本土疫情延燒，上海及昆山自3月底封城停工至本週才陸續解封復工，當地有廠區的公司4月營收普遍受到影響，連帶廠區不在上海及昆山等地的廠商也因物流受阻遭到波及，不過信邦4月合併營收未受影響，至於5月則須視上海及昆山復工狀況而定。

第1季雖為傳統淡季，受惠於汽車、綠能、工業應用、通訊及電子週邊等產品出貨暢旺，信邦3月合併營收為24.53億元，月增14.9%，年增14.75%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為69.42億元，季增6.06%，較去年同期成長15.98%，創下單季歷史新高，法人預估，信邦第1季獲利可望創下單季歷史新高。

信邦表示，隨著各產業需求的逐漸增溫，只要上海物流通關正常，第2季營運有機會優於第1季。

看好信邦業績前景，投信今天大買信邦1044張，推升信邦盤中股價亮燈漲停，為今年2月18日以來新高。