塑膠射出廠台翰(1336)第1季合併營收為5.25億元，年成長39.35%，東南亞國家陸續解封，經濟邁向復甦，由於台翰主要廠區在東南亞，且主要客戶維持投入資本支出計畫，為台翰營運添動能，台翰審慎樂觀看待第2季營運，今天盤中股價逆勢走高，惟接近13：00翻黑，暫跌逾1%。

台翰3月合併營收1.95億元，較去年同期成長58.76%；累計第1季合併營收為5.25億元，較去年同期成長39.35%。

就各業務來看，第1季模具、塑膠射出成型等業務營收比重分別為6.63%、93.37%，其中首季塑膠成型業務銷售較去年同期明顯成長38.25%。

台翰表示，首季為傳統印表機/事務機產業的出貨淡季，近年雖整體產業受疫情、船運運力、缺料等市場外部因素挑戰，觀察國際知名品牌仍持續投入新款多功能事務機，以保持該品牌良好市場占有率，在既有客戶保持良好備貨需求，加上多功能事務機新機種、3C產品機構件逐步出貨放量，有助公司營運正面；台翰持續深化旗下菲律賓廠與越南廠良好生產效益、同步嚴控整體營運成本、費用，以及優化內部管理等，創造公司整體獲利能力精進。

東南亞國家隨著疫情解封，逐步復甦經濟，客戶維持投入資本支出計畫，有助於創造公司良好業務發展條件，台翰在主要客戶的需求下亦積極開發結合連網技術升級的新款事務機、以及亦積極尋找可再生或可降解的環保材料，來替代原本難以分解的塑膠材質，接軌全球綠色環境永續概念，有助於提升台翰於產業競爭優勢，審慎樂觀看待第2季營運。