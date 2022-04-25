信邦(3023)第1季單季稅後盈餘為6.8億元，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.9元，信邦初估，第2季營運有機會比第1季好；信邦公布財報後，美系外資及1家歐系外資給予信邦「買進」評等，1家日系外資及1家歐系外資則給分別給予「持有」及「中立」評等，受到台股重挫拖累，信邦今天盤中股價開高走低。

由於各業務訂單強勁，信邦第1季業績淡季不淡，第1季合併營收69.62億元，較去年第4季成長7.61%，較去年同期成長16.2%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率25.72%，季增2.59個百分點，年減0.34個百分點，單季稅後盈餘6.8億元，較去年同期成長16.11%，較去年第4季4.47億元成長52.14%，單季每股盈餘2.9元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

近期大陸上海、昆山等華東地區因疫情防控仍未完全解封復工，信邦初估，第2季營運有機會比第1季好。

信邦公布財報後，美系外資、日系外資及2家歐系外資出具最新報告，其中美系外資指出，儘管有不確定因素，我們喜歡信邦多元化產品組合，將2022年/2023年每股盈餘預測調整<1%，以反應2022年第1季較高營運支出假設，維持信邦「買進」評等，目標價由307元調整為304元；歐系外資將信邦2022年獲利預估調高1%，給予「買進」評等，目標價為328元；日系外資則給予「持有」評等，目標價為277元，歐系外資給予「中立」評等，目標價為282元。