健和興(3003)自結第1季稅後盈餘為2.5億元，連3季創單季歷史新高，每股盈餘為1.59元，大陸因防疫相繼封城停工影響物流，健和興出貨亦遭波及出貨遞延，第2季營運能否如往年比第1季好有待觀察。

健和興近幾年積極朝綠能儲能及電動車產品布局，成果開始顯現，健和興自結3月合併營收達4.05億元，較上月及去年同月分別成長14.89%及4.32%，創下歷年同月新高，營業淨利為8962萬元，較上月成長16.27%，稅前盈餘為1億4506萬元，較上月及去年同月分別飆升52.19%及30.37%，創下單月歷史新高；累計第1季合併營收達11.88億元，年增近12%，創歷年同期新高，稅前盈餘為3.44億元，稅後盈餘為2.5億元，連3季創下單季歷史新高，以目前實收資本額15.57億元計算，每股稅前盈餘為2.21元，每股盈餘為1.59元。

近期大陸本土疫情嚴峻，上海、昆山相繼封城停工至今，衝擊電子產業供應鏈，健和興雖然儲能訂單滿手，電動車客戶訂單也不錯，卻因大陸封城停工物流不順遭到池魚之殃，出貨面臨遞延，第2季營運能否如往年比第1季好有待觀察。

在各國節能減碳政策推動下，儲能市場需求強勁，尤其是大陸及美國，預計2030年大陸及美國占整體儲能市場比重將達75%，2022年台灣儲能市場規模約88億元，預估2030年將達2000億元，目前健和興儲能客戶包括大陸前三大儲能系統商、基礎設備商、太陽能/風能供應商，這些均是公司未來營運成長動能。

為因應儲能客戶需求，健和興擴建新產能，目前儲能產線為2條，預計新產能加入後將可擴大至5條；健和興2021年資本支出約1.6億元，由於今年將興建新廠，健和興預估，2022年到2023年資本支出將達5億元。