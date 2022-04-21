台灣證券交易所統計證券商3月損益，雖然成交量較上月增加，但台股表現疲弱，券商操作股票出現虧損，3月全體證券商稅後淨利53.58億元，月增3.75億元，增幅7.53％，第一季稅後淨利112.69億元，年減155.82億元，減幅58.03％。

證交所指出，3月大盤總成交值約7.512兆元，較上月增加62.14％，使證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務獲利67.89億元，月增53.46％；自營出售證券損失及證券評價損失較多，自營業務虧損3.41億元，較上月由盈轉虧；承銷證券評價損失也較多，承銷業務淨利2.66億元，月減4.31億元，減幅61.84％。

第一季觀察，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，而較去年同期減少15.47％，使得經紀業務第一季獲利167.67億元，年減11.46％；加權股價指數第一季走跌，證券商自營業務呈現淨損失，總計虧損20.5億元，較去年同期獲利91.73億元大幅衰退；承銷業務淨利亦較去年同期衰退8.03億元，減幅33.77％，來到15.75億元。