麻辣鍋業者老四川(2741)董事會通過2021年財報及股利分派案，雖受疫情三級警戒衝擊，營收降至近7年低點，但業外收益增加帶動獲利小增、每股盈餘2.85元。董事會決議擬超額配息3.5元，以22日興櫃交易均價43.84元計算，現金殖利率達約7.98％。

興櫃交易的老四川股價3月初下探40.1元的近10月低點，近期在41.65～43.7元間震盪。在高殖息率護體下，今（25）日不畏大盤重挫近400點，股價小幅開低0.66％後逆勢翻紅、上漲2.53％至44.95元，領漲觀光類股。

老四川目前全台設有12家「老四川」麻辣鍋直營店，以及2018年開設的「紅亭迴轉麻辣火鍋」及「四川小灶川菜館」各1家。2020年受疫情及比較基期較高影響，稅後淨利降至0.59億元的近8年低點，每股盈餘（EPS）2.8元。

老四川2021年雖受三級警戒衝擊，營收7.13億元、年減13.49％，為近7年低點，營業利益0.5億元、年減19.33％。不過，受惠政府補助挹注業外收益年增達76.04％，使稅後淨利0.61億元、年增2.45％，每股盈餘2.85元，自近8年低點回升。