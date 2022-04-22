09：37花蓮近海規模4.3地震 最大震度台東3級 09:452022/04/22 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 09：37花蓮近海發生規模4.3地震。（圖／氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！花蓮近海今天上午09時37分發生規模4.3的地震，地震深度27.9公里，最大震度3級，震央在花蓮縣政府南方 48.4 公里。各地最大震度為：臺東縣3級、南投縣2級、雲林縣1級、臺中市1級、彰化縣1級。 17：28 宜蘭近海規模4.1地震 最大震度宜蘭3級 花蓮凌晨連2震 最大規模 4.8 最大震度4級 #最大震度 #公里 #07 #41 #花蓮秀林鄉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凌晨03：47嘉義縣地震 最大震度雲林縣3級 04:382022/04/16 生活 03：19臺灣南部海域地震 最大震度屏東縣3級 04:092022/04/09 生活 台灣南部海域凌晨規模5.1地震 最大震度屏東縣3級 04:092022/04/12 生活 南部海域晚間連3震！規模5.2 屏東台東最大震度3級 21:552022/04/11 生活 臺灣南部海域凌晨規模5.0地震 最大震度屏東縣3級 05:172022/04/10 生活 EMSC：印尼比亞克地震規模5.6 震源深度僅5公里 14:512022/04/17 國際 地牛翻身！12：14六龜規模4.6地震 高雄震度4級 12:242022/04/12 生活 臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 03:542022/04/22 生活 北京市：「十四五」末期汽車充電半徑3公里內 14:142022/04/12 兩岸 陸10餘省封路物流全堵死 貨車司機：170公里繞600多公里送達 20:542022/04/10 兩岸 遛孩好去處！北市文山森林公園今啟用 50米溜滑梯成亮點 14:452022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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