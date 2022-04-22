地牛翻身！花蓮近海今天上午09時37分發生規模4.3的地震，地震深度27.9公里，最大震度3級，震央在花蓮縣政府南方 48.4 公里。各地最大震度為：臺東縣3級、南投縣2級、雲林縣1級、臺中市1級、彰化縣1級。

17：28 宜蘭近海規模4.1地震 最大震度宜蘭3級
花蓮凌晨連2震 最大規模 4.8 最大震度4級
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