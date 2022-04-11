南部海域晚間連3震！規模5.2 屏東台東最大震度3級 21:552022/04/11 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21：47 南部海域規模5.2地震，最大震度屏東、台東3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今(11)日晚間連3震，21:47發生規模5.2地震後，21：49、21：50又接連發生兩起小區域地震，震央都在台灣南部海域，21:47的地震深度26.2公里，各地震度如下： 屏東縣地區最大震度 3級 鵝鑾鼻 3級 滿州 3級 南灣 3級 恆春 3級 墾丁 2級 獅子 2級 春日 2級 新埤 2級 九如 1級 屏東市 1級 台東縣地區最大震度 3級 高雄市地區最大震度 1級 台南市地區最大震度 1級 21：49小區域地震。(圖/氣象局) 21：50小區域地震。(圖/氣象局) 雙颱合併恐變更強！北台這天起降溫轉雨 最冷時間點曝 台東11：41規模4.8地震 最大震度4級 #地震 #屏東 #台東 #南部海域 #規模5.2 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 07：36南台灣地牛翻身 規模5.6地震！屏東震度4級 07:452022/04/08 生活 03：19臺灣南部海域地震 最大震度屏東縣3級 04:092022/04/09 生活 臺灣南部海域凌晨規模5.0地震 最大震度屏東縣3級 05:172022/04/10 生活 修復13年 南橫5月將全線通車 04:102022/04/10 生活新聞 景氣降溫 3月稅收約落在2千億 04:102022/04/10 專題周報 3月出口規模435億美元 創歷史新高 17:132022/04/08 財經 春遊日本島根必玩！山陰最大規模「由志園」萬株牡丹池好吸睛 11:402022/04/11 生活 東南亞出貨旺 萬海3月、Q1營收同寫新高 21:322022/04/11 財經 《國際產業》陸防疫封控＋國際大釋油 歐美期油下挫2% 16:392022/04/11 財經 大陸基金分紅規模再增長 今年內已分紅人民幣近千億 22:422022/04/09 財經 兆豐金今年股利 估發1.6元 現金殖利率有望超過3％水準 04:102022/04/10 專題周報 顯卡市場規模擴大 業者喊衝 04:102022/04/11 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。