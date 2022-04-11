台灣地區今(11)日晚間連3震，21:47發生規模5.2地震後，21：49、21：50又接連發生兩起小區域地震，震央都在台灣南部海域，21:47的地震深度26.2公里，各地震度如下：

屏東縣地區最大震度 3級

鵝鑾鼻 3級 滿州 3級 南灣 3級 恆春 3級 墾丁 2級 獅子 2級 春日 2級 新埤 2級 九如 1級 屏東市 1級

台東縣地區最大震度 3級

高雄市地區最大震度 1級

台南市地區最大震度 1級

21：49小區域地震。(圖/氣象局)