中央氣象局表示，明天(12日) 各地溫暖偏熱，周三(13日)晚至周四(14日)鋒面通過及東北季風增強，北台降溫轉雨，周五(15日)、周六(16日)最冷，北部低溫將降到18度；此外，目前位於菲律賓東方海面的梅姬颱風，未來可能併入至馬勒卡颱風環流之中，天氣職人吳聖宇預估，雙颱合併後範圍可能更為擴大，強度也有增強的機會。

明天(12日)天氣型態與今天類似，只有迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他各地為多雲到晴，午後大台北地區及西半部山區也有零星短暫陣雨的機會；溫度方面，夜晚清晨各地低溫約20至22度，白天高溫預估還會比今天再略高一些，西半部可以來到31至33度，東半部則為28、29度左右。

11至12日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(13日)白天各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅迎風面東半部地區有局部短暫雨；周三晚至周四(14日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東北部高溫下降較明顯，其他地方高溫也略降，北部、東半部地區及中南部山區轉為局部短暫陣雨，不過下午起水氣逐漸轉乾，剩下迎風面的北部東半部有局部短暫陣雨。

周五至下周一(15日至18日)東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼；周五、週六水氣較多，風力亦增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

下周日、一(17、18日)水氣減少，各地大多為多雲到晴，剩基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨。19日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；19日至21日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象局表示，目前位於關島南方海面的馬勒卡颱風，朝西北轉北往日本南方海面移動的機率最高；菲律賓東方海面的梅姬颱風，中心呈緩慢打轉現象，未來可能併入至馬勒卡颱風環流之中，這兩個颱風直接影響台灣的機率偏低，氣象局仍將持續觀察。

天氣職人吳聖宇在臉書指出，隨著今年第一號及第二號颱風越來越接近，即將產生藤原效應，預估馬勒卡颱風在合併梅姬颱風後，範圍可能更為擴大，強度也有增強的機會。