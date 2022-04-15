氣溫自大雨後陡降，從昨天晚間一路冷到今天清晨，新北石門16.2度為本島平地最低。今起受東北風影響，迎風面水氣偏多，桃園以北、東半部有降雨機率；下周三「穀雨」前，氣溫明顯轉涼，中南部日夜溫差大。

今晨低溫除了石門，南投中寮17.6度次低，台南後壁、宜蘭三星也都只有18度左右。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起受東北風影響，前陣子的暖洋洋，暫時告一段落。

根據最新模式模擬，在東北風影響下，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨，其中又以北海岸、大台北山區雨勢較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定。今晚、明晨平地低溫下探15度，今各地氣溫：北部15至20度、中部16至28度、南部18至29度、東部17至28度。

下周三（20日）是24節氣中的「穀雨」，象徵天氣溫和、雨水增多。預報到「穀雨」前，將有一道微弱鋒面通過，全台各地降雨機率都有，但雨勢不大，天氣涼涼的。