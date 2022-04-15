春天天氣變化快速，今（15日）起受東北季風影響，中部以北及東北部地區天氣偏涼，且局部地區有零星短暫雨，類似天氣將持續至下周二（19日），下周一、二水氣再增加，迎風面地區降雨範圍擴大，溫度亦下降。下周三（20日）起東北季風減弱，各地白天高溫明顯回升。

中央氣象局表示，明天持續受東北季風影響，清晨天氣偏涼，中部以北及東北部地區低溫17、18度，其他地方約19、20度；白天北台灣持續偏涼，桃園以北及宜蘭地區高溫只有20至22度，竹苗及花東地區約23到25度，中南部地區則可以來到27至30度。

降雨方面，僅基隆北海岸及東半部地區仍有零星短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。類似天氣將持續至下周二，且下周一下半天至下周二東北季風再增強，水氣亦增加，迎風面地區降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量增多，溫度亦下降。

下周三起東北季風減弱，北部及東北部地區氣溫回升，不過早晚天氣稍涼，且水氣仍偏多，北部及東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。下周四、下周五南風起，白天氣溫明顯回升，感受溫暖偏熱，各地大多為多雲到晴的天氣。