媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，台灣中油今（11）日發聲明澄清，本案採購作業程序均依照政府採購法，委託專業顧問公司協助市場訪價、預算編列並經公開閱覽等程序及多方評估後決定，辦理過程公開透明，媒體報導百億元暴增至253億元並非事實。

媒體報導，攸關能源轉型、能源安全的中油第三液化天然氣接收站建置工程，雖第一期預計年底完工驗收，但檢調接獲檢舉指第二期外推防波堤工程疑浮報逾百億元，錄音檔更曝光中油高層疑曾向廠商明示「報價太低、中油不缺錢」，導致預算從原訂94億元暴增至253億元。

對此，中油今日回應，本採購案採公開招標最有利標方式辦理，111年4月29日第一次招標公告，期間進行兩次微調相關條文及工程內容，嗣因未滿三家廠商投標於同年6月28日流標，續於6月29日辦理第二次招標公告，兩次招標所公告的預算金額均為253億513萬8521元，並無媒體所稱百億元暴增至253億元情事。

中油表示，本採購案於111年7月8日第二次開標，共兩家廠商投標，依政府採購法辦理開標並由評選委員會評定最有利標廠商，於同年7月29日決標。整體採購過程公開、透明與公正，且過程中亦無任何廠商向台灣中油或公共工程委員會提出異議申訴。

至於媒體所稱皇昌公司（得標廠商）購買作業船機一節，中油澄清，本採購案工程主體為防波堤海事工程，為施工所需任何船機為得標廠商自行配置與採購，與台灣中油無涉。

中油強調，所有重大工程均嚴守採購規範、誠信治理與工安要求，後續亦將全力配合檢調與司法單位調查，持續落實工程品質與公共安全。