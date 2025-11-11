美軍2028年以前要部署百萬無人機

美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）說，陸軍打算在2—3年內至少採購100萬架無人機，接著每年再增加數十萬計產能。而這轉變將無人機視為消耗品，反映了美軍汲取俄烏戰爭的教訓，以及力追中方生產速度，進而推動國內製造和快速部署。

《陸軍情報網》10日報導，德里斯科概述了這項雄心勃勃的計畫，表明未來會將無人機定位為可消耗性彈藥，而不是精密系統。他說，在軍方改革軍事政策和採購之際，陸軍將把資金分配給多家製造商，以迅速擴大規模，並減少對中方供應鏈的依賴。而五角大廈領導人在擴大可消耗性和自主性計畫時，也表達了類似觀點。目前陸軍每年採購數萬架無人機，因此新目標代表無人機將激增，而這將需要投資工業基礎並精簡採購流程。

而計畫的核心在於，陸軍打算將無人機作為基本配發品，廣泛分配給各單位，並視它們為高損耗品。德里斯科指出，目前每年採購近5萬架，但需要提升為20倍，並同時發展如專用彈藥、網狀投射物及電磁效應等反無人機系統。而優先考慮的是上游產業，從無刷馬達與感測器，到電池與電路板等，以減少對中方主導供應鏈的依賴。

美國政府效率部（DOGE）正推動改革採購流程，以加速並擴大小型平台的採購規模，初期採購量將達數萬以計系統，而重點在於國內生產。這與「複製者」（Replicator）計畫計畫息息相關，而目標在於持續部署低成本自主無人機群，同時放寬先前阻礙拖延採購的規則。儘管陸軍傾向採用分散式、競爭性模式，但國會仍持續研究在美國提升無人機產量的各式方案。