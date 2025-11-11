日本國寶級演員仲代達矢（本名仲代元久）過去以黑澤明電影聞名，包含《大鏢客》、《影武者》、《椿三十郎》等，在演員領域縱橫70多年，不僅在國內獲獎無數，參演的作品也獲得奧斯卡及3大國際影展肯定。然而，他11日驚傳離世，享耆壽92歲。

綜合日媒報導，仲代達矢高中時因觀賞一場演出，被台上演員的演技深深著迷，於是20歲就加入劇團的演員訓練班，並開始在舞台劇中嶄露頭角，1954年首次參演電影《七武士》，後來又演出6部曲電影《人間的條件》，以精彩表演受到矚目。

1960年代，他在黑澤明電影《大鏢客》中飾演反派，令觀眾印象深刻，便陸續與黑澤明合作，包含《椿三十郎》、《影武者》、《亂》等，還憑藉《影武者》拿下坎城影展最高榮譽金棕櫚獎。舞台劇方面，他則主演《哈姆雷特》、《東海道四谷怪談》、《理查三世》多部知名作品，更因此榮獲文化藝術大獎。

仲代達矢一生奉獻給表演，除了參演無數佳作，獲得奧斯卡、坎城影展、威尼斯影展、柏林影展肯定，也與老婆宮崎恭子成立演員教室培養新秀，雖然宮崎恭子早在1996年離世，他仍與學生一同演出，展現對演戲的熱忱。他2015年獲頒日本文化勳章時表示，「因為偶然選擇了演員這項工作，一晃就是六十多年。能和大家分享喜悅很開心，也希望因為這份殊榮，自己的退休日能再往後延一點」，如今他驚傳離世，令大批粉絲、學生感到不捨。