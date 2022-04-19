中央氣象局表示，今晚到明(20日)清晨水氣仍偏多，中部以北及東半部會斷斷續續下雨，北部、東北部低溫約18度，周四(21日)又有微弱鋒面掠過，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，周五至下周日(22日至24日)水氣增多，東半部地區及山區午後降雨會更明顯，周五後氣溫逐漸回升，全台高溫將上看30度以上。

明天(20日)白天開始水氣略為減少，北部及東半部還是有機會降雨，但跟今天相比停雨空檔較多，中南部多雲，僅剩午後局部山區有降雨；溫度方面，夜晚清晨仍受東北季風影響，各地低溫約18到20度，白天開始東北季風減弱，各地高溫比今天上升1到2度，北部及宜蘭、花蓮約22到24度，中南部及台東在27到29度附近。

19至20日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(21日)微弱鋒面掠過台灣北部海面，水氣稍增，北部地區有短暫雨，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周五至下周日(22日至24日)水氣增多，降雨以中部以北、東半部地區及午後南部山區的局部短暫陣雨為主，尤其在東半部地區及午後西半部山區降雨會比較明顯，其他地區多雲。周五起，氣溫明顯回升，全台各地高溫將來到30度以上。

下周一、二(25日、26日)水氣減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後大台北地區及中南部山區有局部短暫陣雨。27日至29日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區也有局部短暫陣雨。