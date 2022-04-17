未來一周天氣出爐，中央氣象局表示，周三以前東北季風影響水氣較多，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，中部以北低溫只有17度，周四以後水氣減少，天氣漸趨穩定，北台灣氣溫逐漸回升，北部及東半部白天高溫約30度，中南部高溫可達33度。

一周天氣預報。(圖/氣象局)

明天(18日)東北季風影響，水氣有增多趨勢，迎風面降雨區域擴大，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量也增多；溫度方面，各地早晚天氣涼，中部以北及宜花低溫17至19度，南部及台東低溫20至22度，白天高溫北部及東半部24至26度，中南部27至29度。

周二(19日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地方早晚也涼；水氣有增多趨勢，迎風面降雨區域擴大，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周三(20日)東北季風減弱，早晚天氣仍稍涼，北部及東北部氣溫將逐日回升；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周四至下周日(21日至24日)南風再起，北台灣氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫可達28-30度，中南部高溫可達29-33度；各地大多為多雲，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。25日至27日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。