今天是24節氣的「穀雨」，也是春天的最後一個節氣。氣象專家吳德榮表示，今白天降雨減緩，明天清晨至上午有鋒面雨帶快速掠過，北部、東部有雨，周五起到周日全台回暖，高溫33度，但降雨範圍擴大，連3天各地都有午後雷雨機率，同時最新模式模擬，最快下周四（28日）菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展跡象，可能發展成熱帶性低氣壓或颱風。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日雨帶北移，清晨水氣偏多有雨，白天起中部以北為雨後多雲，東半部偶局部短暫雨，南部多雲時晴；各地氣溫回升，北部氣溫14至23度，中部15至29度，南部18至31度，東部16至29度。明（21日）晨鋒面雨帶快速掠過，北部、東半部轉有局部雨；下午起好轉。

吳德榮表示，周五起至下周二（22至26日）台灣在暖氣團內，各地暖如夏，高溫多在30至33度。周五至周日低層水氣仍多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一、二低層水氣減少，大氣漸趨穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍陣雨的機率。

颱風部分，吳德榮指出，最新歐、美、加等各國模式模擬顯示，模式期末第8至10天，也就是下周四至下周六（28至30日）菲律賓東方海面至南海一帶有熱帶擾動發展的跡象，有發展成熱帶性低氣壓或颱風的機會，應持續觀察。