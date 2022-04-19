2波變天！氣象專家吳德榮表示，今華南雲雨帶增厚及東移，是水氣最多的一天，中部以北有局部雨，越晚雨越明顯，北台灣偏涼約14至22度，明天雨帶北移，各地氣溫回升，周四（21日）第二波鋒面雨帶快速掠過，中部以北再轉雨，直到周四晚上天氣好轉。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日（19日）華南雲雨帶增厚、東移，中部以北轉為有局部雨；北台灣偏涼，約14至22度，中南部舒適微熱、早晚涼，氣溫18至31度，東部17至29度。

吳德榮表示，明日（20日）雨帶逐漸北移，清晨北台灣仍有局部雨，白天起雨帶脫離，北台灣雨後多雲；各地氣溫回升。周四（21日）鋒面雨帶快速掠過，中部以北再轉有局部雨，周四晚各地天氣好轉。

吳德榮說，周五至下周二（22至26日）台灣在暖氣團內，各地暖如夏，高溫多在32度以上，周五至周日（24日）台灣附近低層水氣仍多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下周一、二（25、26日）台灣附近低層水氣減少，大氣漸趨穩定，午後對流發展的機率降低。