氣象局發布10縣市大雨特報。(氣象局提供)

受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，氣象局發布新北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、宜蘭、花蓮10縣市大雨特報，今日南投地區及新北至嘉義、東北部、東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

同時，氣象局針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，雷雨持續時間至下午4點，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲。

宜蘭縣有大雷雨。(氣象局提供)

氣象局表示，今西半部高溫33至35度左右，東半部約29至31度，入夜後各地低溫約23到24度。明天也是多雲到晴炎熱的天氣，午後大台北、東北部及山區有雷陣雨的天氣，周三水氣增多，北台灣有局部短暫陣雨，溫度稍微下降，約28度，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局表示，周四回溫、水氣減少各地多雲到晴，周五至周日東北風影響，北台灣轉涼，並有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。