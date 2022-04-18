中央氣象局表示，明天(19日) 華南雲雨區東移，水氣增多，中部以北及東半部降雨機率增加，越晚降雨情況越明顯，周三(20日)白天東北季風減弱，不過周四(21日)又有微弱鋒面，北部及東半部地區降雨機率再次增加，周五至下周一(22日至25日)南風再起，氣溫明顯回升，中南部高溫可達33度。

明天(19日)東北季風影響，各地早晚較涼，北台灣高溫再略降一些；華南雲雨區東移影響，水氣增多，中部以北及東半部降雨機率增加、有局部短暫雨的機會，且各山區也會有降雨情形，時間越晚降雨情況越明顯，主要在北部地區的降雨較持續，整日為陰雨的天氣。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫大多為18至20度，南部及台東再高一些，感受稍涼，而白天高溫在北部及宜、花為21至23度，整日濕涼，中南部及台東則可以來到27至29度，感受舒適偏溫暖。

18至19日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(20日)清晨仍涼，白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫將逐日回升，各地降雨緩和，不過北部及東半部地區有局部短暫雨的機會，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨；晚間起至周四(21日)上半天微弱鋒面掠過台灣北部海面，北部及東半部地區降雨機率再次增加，有局部短暫雨。

周五至下周一(22日至25日)南風再起，氣溫明顯回升，全台各地高溫來到30度或以上；台灣附近水氣仍多，天氣較不穩定，各地大多為多雲，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。26日至28日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。