高溫飆破30度，中午過後熱對流發展旺盛，局部地區尤其山區有大雨甚至雷雨機率，中央氣象局發布大雨特報，今宜蘭、新北山區有短時強降雨，呼籲民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局也針對新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2點。

氣象局指出，今起至下周二（26日）白天各地晴朗，中部以北、東北部等地的山區，中午過後易有陣雨、雷雨，天氣不穩定。