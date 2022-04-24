午後雷雨來了 大雨特報發布！兩地注意 12:472022/04/24 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局發布大雨特報，宜蘭、新北山區午後有雷雨機率。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高溫飆破30度，中午過後熱對流發展旺盛，局部地區尤其山區有大雨甚至雷雨機率，中央氣象局發布大雨特報，今宜蘭、新北山區有短時強降雨，呼籲民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 氣象局也針對新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2點。 氣象局指出，今起至下周二（26日）白天各地晴朗，中部以北、東北部等地的山區，中午過後易有陣雨、雷雨，天氣不穩定。 新北桐花季到了！8秘境大公開 還可線上賞桐 濕暖天氣再1天！ 明午後2地防雷陣雨 下周這天鋒面報到 #大雨特報 #午後 #雷雨 #宜蘭 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 下雨轉濕涼時間曝 雙颱恐本周生成 08:162022/04/24 生活 7縣市豪、大雨特報！全台飆高溫 專家：下周恐有熱帶擾動 07:272022/04/23 生活 紅蘿蔔狀對流雲系狂長 2地區防劇烈雷雨、冰雹 11:162022/04/23 生活 太壯觀！花東入夜大雷雨 玉山北峰氣象站拍下驚人閃電雲海 00:342022/04/23 生活 專責病房近滿載 柯：很快會用完 04:102022/04/23 生活新聞 宜蘭今＋90 維持醫療量能 醫院、住宿式長照暫停探病 16:052022/04/23 生活 宜蘭暫停探病 花蓮黃昏市場休市 04:102022/04/24 地方新聞 新北副市長廟宇參拜祈福 廟方捐贈防疫資源 11:002022/04/23 生活 「閱讀新北1001頁」特展開跑 透過五感認識新北 11:482022/04/23 生活 海納百川》持續監督國會 台灣民主更有力（曾建元） 11:342022/04/24 海納百川 2022誰來做老大》宜蘭縣議員 民進黨宜蘭市選區議員 3選將出線 04:102022/04/24 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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