英國在台辦事處英僑服務處長何永海今拜會新北市警局長黃宗仁。（新北市警察局提供）

英國在台辦事處英僑服務處處長何永海今（25）日至新北市警察局拜會局長黃宗仁，雙方針對英僑在台期間可能遭遇之困難，以及台灣成功防疫經驗等交換意見，黃宗仁特別贈與《您未曾看見的幕後英雄》一書，內容為新北警站在防疫第一線的詳實記錄。

目前新北市轄內居留的英國籍外僑為482人，以教師和學生居多，何永海除關心居留在新北市轄內英僑生活狀況外，亦感謝新北警在疫情期間持續以電話溫馨關懷接受居家檢疫英僑。

黃宗仁表示，來台的外籍人士往往因語言隔閡、風土民情不同而感到不適應，此時員警若能多以關懷態度回應外籍人士對檢疫措施大小問題，便能使外僑感到溫暖，認為台灣是一個「有溫度」的國家。

會後雙方互相致贈紀念品，黃宗仁特別將新北市警察局全體員警自疫情爆發以來，擔任防疫工作第一線之全紀錄《您未曾看見的幕後英雄》贈予何永海，並表示外國人在新北市若需要警察協助時，可以撥打110報案專線，所屬16個分局亦有外事警察可即時到場提供協助。