警力有限，民力無窮！三重警分局於今(15)日召集三重民防中隊及義警中隊成員在三重社教館舉辦「義警、民防常年訓練」受訓人數多達638人，以透過標竿學習與經驗傳承的方式，提升維護治安的效能，訓練課程安排有「協勤工作及各項福利措施內容宣導」、「警察應用技術(警棍術、綜合逮捕術)」、「選舉投開票所警衛勤務工作要領」、「反詐騙、防竊宣導」專業課程，內容多元豐富，期許民力伙伴從中獲取相關學能，成為警察公部門與民間社區的聯絡橋樑，將協勤工作充分發揮，警察局長黃宗仁率同副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警大隊長陳汪全一同出席慰勉各受訓人員。

本次召訓對象為各所(隊)協勤民力，課程內容則融合情境模式來體現協勤人員在現實中可能遭遇的各方面困難並分享實務工作中常見案例，藉由相關法令及宣導，加強民力臨場反應的快速，在會中新北警局長阿仁哥與民防大隊長吳建亨及義警大隊長陳汪全亦親自蒞臨指導，局長非常關心民防義警常訓工作，特別感謝民防、義警弟兄們的無私付出，讓警方在面對疫情所帶來的嚴峻挑戰下更能立即破獲「史上最大海洛因走私案」、「中和千萬搶案」、「五股超商ATM持槍強盜案」、新店行刑式槍擊案」、「永和分屍案」等五大矚目案件過程是辛苦的成果是豐碩的具體成效展現於2021年遠見雜誌、今周刊、經濟及內政部警政署等四大治安民調均為六都第一名甚至在有「警界奧斯卡」稱內部警政署「國家警光獎」獎項中的「預防犯罪類」、「偵查犯罪類」、「改善交通類」及「綜合規劃類」等團體組均得到第一名的殊榮;另外在打詐專家、尋人高手及除暴專家等個人獎項部分亦有亮眼的成績，吳大隊長及陳大隊長並致贈精美餐點給所有民防、義警兄弟，感謝大家在疫情及新北燈會期間的付出及協勤。

局長表示「警友、民防、義警、志工、守望相助」等「五力」是維持社會治安不可獲得力量，而「義警、民防」更是警察與民眾最好的橋樑相互配合，共同維護治安犯罪預防反詐騙宣導，目的就是要讓「人民有感」、「免於恐懼」，並享有祥和樂利的優質生活環境，活動中特別安排義警樂隊演奏堅持及台灣英雄等歌曲提振在場所有民防、義警弟兄士氣，參訓的民防、義警人員紛紛表示收穫滿滿，對於協助警方執勤有莫大助益。