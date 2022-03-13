清水交通分隊進行交安宣導，小朋友開心舉手搶答，氣氛十分活潑熱烈。（警方提供）

交通安全在日常生活中尤為重要，為讓學童能夠有正確的交通常識，台中市清水警分局交通分隊長蔡淑蓉日前到校園，透過圖文並茂的簡報以及有獎徵答的互動模式，吸引許多學童開心舉手搶答。學童表示，「你看得見我，我看得見你，最安全」，這句話讓他印象最深刻。

交通經驗豐富的交通分隊長蔡淑蓉於11日前往沙鹿區北勢國小，分別針對6年級及4年級進行交通安全宣導，透過圖文並茂之簡報吸引學童學習興趣，教導正確穿越道路的方式，還穿插最受歡迎的有獎徵答活動，小朋友開心舉手搶答，氣氛十分活潑熱烈。

蔡淑蓉特別介紹學童交通安全五大守則及易生事故交通態樣，以圖片加深學生印象，更加強宣導行人在路上應保持警覺不使用手機、過馬路時需左右查看、夜深行走於路上需穿著亮色系衣服的重要性等，以防止交通事故發生，希望透過強化交通安全教育，鼓勵學童從小養成遵守交通規則習慣，達成「交通安全停看聽、到校上學才放心」宣導目標。

一名小朋友聽完簡報後說，「走路或騎車時，『你看得見我，我看得見你，最安全』，這句話讓他印象最深刻。」

清水交通分隊長蔡淑蓉表示，交通安全是警察重點工作，從小培養孩子交通安全觀念，讓孩子們學習交通安全知識及自我保護能力，使每個孩子都能快樂上學、平安回家。