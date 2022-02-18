台南今＋2 紅瓦厝國小學童確診 全校停課3天 09:412022/02/18 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紅瓦厝國小於學校官網公告停課消息。（摘自學校官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市今天新增2起本土確診病例，其中有一位是歸仁區紅瓦厝國小的學童，匡列隔離期間陰轉陽，校方17日下午接獲衛生局通知疑有學生確診，全校緊急進行預防性停課3天，今天起至20日停課。 據了解，今天新增的這名學童日前已被匡列隔離，隔離期間陰轉陽，相對影響較小。台南市長黃偉哲下午3點將於防疫記者會說明疫調及疫情細節。 台南本土病例確診紅瓦厝國小匡列隔離 南韓單日新增確診病例破10萬人 疫情以來最高 本土＋14 雙北包辦10例確診 逾半數K歌染疫 #紅瓦厝 #國小 #匡列隔離 #學童 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內湖好市多停業1天有確診足跡 衛生局證實了 09:022022/02/18 生活 吃飯唱歌確診＋8 疫情擴散4 縣市 04:102022/02/18 焦點要聞 竹縣友善校園宣導 當個聰明網路族 04:102022/02/18 地方新聞 三重幼兒園學童確診篩檢400人 侯友宜曝結果 10:382022/02/18 生活 北部確診者曾到台東 228訂房仍8成 04:102022/02/18 生活新聞 台南連2天4起「烏龍確診」 居隔者不用隔離反嘆：不想上班 20:132022/02/17 生活 衝高遊具備查率 桃園孩子安心玩 04:102022/02/18 地方新聞 匡列隔離者住防疫旅館 中市全額負擔費用 13:352022/02/17 政治 北投某國中家長確診161學生將採檢 北市：與南湖國小同家庭 23:232022/02/17 生活 北投婦聚餐再傳染給2同事 黃珊珊證實：活動足跡多 12:272022/02/17 生活 疫情爆！香港醫院不堪負荷 淒風冷雨千人等候入院「孩子扛不住」 09:322022/02/18 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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