台南市今天新增2起本土確診病例，其中有一位是歸仁區紅瓦厝國小的學童，匡列隔離期間陰轉陽，校方17日下午接獲衛生局通知疑有學生確診，全校緊急進行預防性停課3天，今天起至20日停課。

據了解，今天新增的這名學童日前已被匡列隔離，隔離期間陰轉陽，相對影響較小。台南市長黃偉哲下午3點將於防疫記者會說明疫調及疫情細節。

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