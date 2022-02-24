國內今新增7例本土個案，以及73例境外移入個案。本土個案方面，包括砂石場群聚、煉油廠群聚、新北設計師群聚外，另有一名台北市護理師確診，任職於加強型防疫旅館，目前感染源仍待釐清。

本土疫情方面，指揮中心指揮官陳時中表示，有4例為居隔期間陰轉陽，3例為新增個案。指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、4例女性，年齡介於30多歲至70多歲。

新北設計師群聚案再增2人確診，為案20248（義大利餐廳足跡重疊）的同住家人及外籍看護（案20318、20319），因為是20248確診後才採檢，因此不是居隔陰轉陽案例。

台北市加強型防疫旅館1名護理師確診（案20317），陳時中指出，該護理人員所屬醫院及家人有匡列295人，目前皆為陰性，19人居隔中。

高雄煉油廠群聚也增加1例，為鳳山母子案19730的先生、19732的爸爸，居隔期間陰轉陽確診。

高雄砂石場群聚日前衍伸苗栗家庭多人確診，今天再擴及新竹，共3人確診。陳時中表示，都是在匡列居隔當中，分別是19666的先生、196442的姊妹，這是本土疫情以來發生最大的家庭群聚，因為過年期間聚餐，共22人確診，但家人都在匡列之中，目前看起來情況還算穩定。

今天新北汐止手搖飲案監測期滿，但新增台北市護理師感染源仍待釐清，因此目前國內仍有7條感染源待釐清的不明傳播鏈。