伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）16年前離婚，兩人育有一子庾恩利（小哈利），如今小哈利在大陸發展，音樂才華頗受矚目。母子倆感情深厚，近日罕見同框開直播，不僅合唱哈林的經典代表作〈情非得已〉，還因一句「版權警告」鬧出笑話，互動自然又逗趣，掀起網友熱烈討論。

直播中，伊能靜與庾恩利輕鬆對唱〈情非得已〉，兩人默契十足，歌聲溫柔動人，正當母子唱得投入時，有網友在留言區打趣：「小心版權警告」，沒想到伊能靜立刻反應神速，幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」，一旁的小哈利則露出困惑表情，天真問：「這還要版權嗎？」

母子一唱一和的畫面逗樂大批粉絲，紛紛留言笑說：「這反應太像親生的！」、「母子互動太可愛了！」、「都好有音樂細胞」、「小哈利越來越像爸爸，聲音也超像」。

事實上，庾恩利自小耳濡目染音樂氛圍，遺傳了父母的好歌喉，日前在音樂節舞台上演唱〈情非得已〉，歌聲一出讓現場觀眾驚呼：「以為哈林本人登場！」，展現不俗的實力。而伊能靜跨足作家、演員、歌唱及直播帶貨等多重領域，被譽為「全能型藝人」，她2015年與大陸演員秦昊再婚，並育有一女，一家人感情融洽，事業與家庭兼顧。