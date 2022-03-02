美國拜登政府特使團今天早上拜會總統蔡英文，美國前國務卿蓬佩奧晚上也將抵達台灣。學者認為，值此俄烏戰爭時刻，美國派團來台灣展現對台承諾固然很好，重點是台灣也要展現自己的決心。

國策研究院今天舉辦「強權政治下的烏克蘭與台灣」座談會。國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，美國高階訪團來台傳遞承諾，國際的道義支持很棒，但關鍵是台灣要有足夠防衛能力，台灣也須表達絕不會是「free rider」(坐享其成者)。

國策研究院執行長郭育仁說，從戰爭爆發以來，美國就非常關切盟國與夥伴對這場戰爭的看法，拜登政府特使團來訪，當然是要釐清台灣是如何認知美國這次在烏克蘭危機裡面扮演的角色與功能。他指出，2月24日戰爭爆發，在野黨隔天就攻擊美國過於軟弱，這當然會是美國所關切的議題。

郭育仁表示，特使團此趟最重要的行程就是拜會蔡總統與國防部長邱國正，他們也會想知道台灣政府會從這場戰爭中得到怎樣的軍事啟示？台灣的準備夠不夠？台灣所能承受打擊的韌性以及不對稱作戰能力？這些都會是特使團想要了解的重點。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，俄烏戰爭開打，拜登特使團訪台是必然，蓬佩奧訪台則是偶然。拜登特使團跟蓬佩奧訪台這兩團交織，與其說是為了美國期中選舉，還不如說是美國正在爭取台灣，強化鞏固印太部署，而台灣正是印太核心。