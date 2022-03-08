俄國將台灣列為「不友善國家和地區」名單，被綠營解讀為把台灣視為國家。行政院長蘇貞昌今表示，台灣是主權獨立國家，許多國家「有時候也會露出對真正事情的認識與態度」。至於被列為名單是否對台有影響？蘇貞昌說，台灣制裁俄羅斯，「她有反應是正常」。

俄國為反擊外界的經濟制裁，發布一份「不友善國家和地區」名單，台灣也被列入。根據外媒報導，俄國企業與不友好國家企業進行交易時，均須經俄國聯邦政府批准，且一律以俄國盧布進行交易。

對此，蘇貞昌今赴立法院備詢前被問到這份名單是否意味把台灣視為國家？對我國產業及駐莫斯科代表處是否有影響？

蘇貞昌表示，台灣是個國家，全世界都知道，只是中國偏偏要用政治語言、政治動作，有些國家不想惹她，也模糊以對，但台灣確確實實是主權國獨立國家，「許多國家在運作上或語言上，有時候也就會露出對真正事情的認識與態度，及對台灣的認識與態度。」

蘇貞昌說，台灣是堅守民主、自由、重視人權的國家，堅守和平、反對戰爭，對於俄羅斯用戰爭、武力手段侵略鄰國，我們不但嚴以譴責，並與守護民主自由的國家夥伴齊一動作、制裁俄羅斯，「她有反應很平常」。對於俄羅斯這樣的動作，若國人、產業、廠商受到影響，政府自當協助。