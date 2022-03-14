行政院長蘇貞昌昨（13日)在新北市政府大樓出席活動時談到，大樓是他興建的，卻沒聽到一句前人種樹的辛苦，反常在這個場地聽到他被大肆批評。此話引發外界解讀是否在暗酸新北市長侯友宜，侯則是搖頭否認。蘇的言論也引發網友熱烈爭論，有人認為「用民眾納稅錢蓋新北市大樓有什麼好說嘴的，還要後人拿來歌功頌德嗎？」「先問問自己是否知道感恩」。

蘇貞昌出席「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」，致詞時談到，「新北市府這棟大樓是我當台北縣長規劃、興建，一磚一瓦沒有延遲一天，沒有增加一毛錢預算，看到大樓到現在還是這麼新、好用，感到安慰」、「新北市政府地下室有一個很大的儲冰式冷氣機，因為非常大，在建地下室前就要安裝好，在晚上離峰用電時製冰，到了中午尖峰用電時解冰，幾年前開始我們要智慧節能，後來看到有人受獎，也沒有講一句種樹人的辛苦」。

蘇貞昌說，「每次有人在這個場地大肆批評我的時候，看記者會的背景，就是當年辛苦做起來、連裝潢都沒有改的地方」、「凡走過必留痕跡，人如果能感念，肯定人家的成就，才是台灣人被稱為厚道、應有的學養」。外界解讀蘇貞昌致詞是否在暗酸侯友宜，侯說，「不是在說我！」侯強調，國家電力提供，人民的感受是缺電，而且是不穩定電力常常停電，人民最期待的是不要停電，不但能夠讓產業發展、民生用電無虞。

有大批網友在《中時新聞網》、《Yahoo》相關報導討論蘇貞昌的談話內容，不少網友表示，「喔喔，蘇院長的事蹟怕國人不知道！快宣傳」、「人民的錢! 不是蘇的」、「那對於說話不算話的連神明都騙的要怎麼說」、「在說民進黨嗎？」「人民的納稅錢說成你的功勞，好笑」。