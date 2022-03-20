接連發生停電，桃機又逮到工人偷電纜線等問題，讓蔡總統認為關鍵基礎設施脆弱，事涉國安，行政院傳出將把工程會改制為國土安全組織，軍警將進駐關鍵基礎設施。國民黨立委洪孟楷說，選舉到了又要操作意識形態了。

媒體報導行政院召開會議，欲從組織、人力、安全管理三方面著手，工程會將增設兩署，改制為國土安全組織，預計本會期提組織法送立法院，拚明年掛牌上路。不過，行政院長蘇貞昌今天否認此事，「所謂的什麼改造，這個並沒有這事。」

對於外傳軍警將進駐關鍵基礎設施，如電力公司等，國民黨立委洪孟楷質疑，民進黨政府過去發生停電或是跳電，都說是工作人員誤觸或是小動物誤入，不是缺電而是短暫停電，如今用國安體系大動作介入，間接證實不是表面原因這麼簡單，「過去台電跟經濟部長都公然在國人面前說謊嗎？」

洪孟楷也認為，牽扯到組織犯罪應該循序監察，源頭管理，如此大動作用警力系統疊床架屋，原本航空站台鐵跟高鐵都有警力配置，人力浪費？嫌警察不夠忙？

洪孟楷表示，一到選舉，或是民進黨的民調低迷，總是喜歡用隱喻、暗示好像有外國勢力介入，但事實真是如此？每次選舉都操作政治意識形態，讓國人安居樂業、維持能源穩定，才是執政黨要做的事。