陸委會主委邱太三昨說，若「維護中華民國的主權」不算台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是比較好的基本條件，外界解讀此說法與前總統馬英九路線相近，邱今說，他跟馬英九不同，國民黨在大陸應「互相承認主權」。對於邱太三說法，國民黨表示，該主張已經違憲違法，不能認同。

國民黨認為，關於國家領土主權涵蓋的範圍、兩岸的現狀，以及未來努力的方向，《中華民國憲法》及增修條文早有明定，並以此為基礎制訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》來規範兩岸事務。

國民黨表示，民進黨作為中華民國的執政黨，陸委會作為兩岸政策的主管單位，自然有維護憲政秩序穩定的責任，以及依憲施政的義務；然而，邱太三的主張，事實上已經違憲違法，同時也衝擊兩岸的政治默契和溝通基礎，反而讓恢復交流協商變得更加困難。

國民黨強調，雖然可以理解邱太三23日在立法院的發言，與希望改善兩岸關係的努力，但是今天的補充發言，恰好抹去了昨天的善意，對於兩岸關係並無助益。

國民黨呼籲陸委會，如果真的想改善兩岸關係，那麼擁護現有的憲政體制和規定，回歸既有的兩岸對話基礎，盡可能的維護兩岸關係和平穩定，相信這才是改善兩岸關係最務實、最有可能的一條路。