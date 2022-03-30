近日本土疫情升溫，確診人數不斷增加，中央防疫工作如火如荼，鑑於過去臺中市的防疫滿意度民調，均高達九成以上，為六都之首， 國民黨醫委會建議中央防疫中心可將臺中市府的防疫政策列為全國示範參考。

國民黨醫委會指出，目前臺中疫情穩定，全市無確定病例，但市長盧秀燕仍堅持採取「滾動檢討方式」，並評估「進一步限制」的可能性，以強化防疫措施。本會認為，臺中市府頗具防疫的前瞻性思維，值得各縣市參考學習，深信定能有效控制住疫情。

國民黨醫委會表示，當前全國已有不少城市的本土確診案例急速攀升，後續迎接而來的又是清明連續假日，全國人口將可能大幅度地「跨縣市流動」，成為病毒傳播的最佳時機，中央該如何提前安排管制措施？特別是降低親族家人間的傳染機率，本會認為，盧秀燕所提出的建議不僅簡單有效，更符合當前防疫的需求：

1、家族派代表參加祭祖，能減少家庭群聚人數，同時兼顧防疫需求與敬祖禮俗。

2、民眾外出從事任何活動，除了飲食之外，皆須配戴口罩，講傳播機會降至最低。

國民黨醫委會呼籲民眾，減少外出、勤洗手、配戴合格口罩，以及遵守防疫中心的警示，絕對是守住臺灣疫情的不二法門。此外，落實基層院所的篩檢量能，於早期診斷3天內，提供抗病毒藥物，則是對抗「疫苗逃避」Omicron 株的最佳解方。

國民黨醫委會強調，美國目前採取擴大基層篩檢，並在確診陽性後，立即免費給藥，即能快速控制疫情擴散，值得臺灣效法。敬請每位市民保護自己與家人，共同守護臺灣！