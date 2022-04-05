立委莊瑞雄回應，誰花得多還不一定。（林和生攝）

立委周春米（左）則認為，廟埕開講、造勢座談本是民進黨傳統。（周春米提供）

民進黨屏東縣長初選進入最後倒數，有意爭取出線的陣營持續猛烈砲火，立委鍾佳濱質疑，在初選階段，其他2位對手砸大錢、買廣告、辦造勢，以後如何償還？莊瑞雄則回應，誰花得多還很難講；周春米則強調，相互攻擊不是支持者所樂見。

鍾佳濱5日在慈鳳宮前表示，莊瑞雄在初選階段，光4天電視台廣告費用就花了1080萬元，周春米還號稱舉辦全縣3000場說明會，費用更是難以估計，如此高規格選舉支出，以後如何償還？

前屏東縣代理縣長吳應文也直言，這次黨內初選前所未見，弄了一年多，還要辦桌吃飯，過去綠營一直批評國民黨砸大錢選舉，如今黨內同志反而學藍營這套，真的令人失望；前縣長曹啟鴻也認為，其他2人不敢參加區域立委選舉，如今就要彎道超車，膽勢跟歷練在哪？

對此，莊瑞雄表示，清廉勤政是他從政基本價值，且迄今都一直堅持著為台灣、為民眾打拚的理念，他也認為這次黨內初選，有參選人與國民黨地方派系勾結，這才是民主的危機所在。

對於初選花費，他說，有人經費花在看得見地方，有人花在看不見的地方，誰花得多還不知道，他話鋒一轉表示，若有人依靠國民黨地方派系支持才能贏得初選，那才是真的還不起？他以吳三桂引清兵入關為例，強調這已經觸犯民進黨底線。

立委周春米則表示，從黨外到民進黨，在廟埕開講、造勢及舉辦座談，就是綠營傳統，勤政、清廉、愛鄉土更是基本價值，希望在初選倒數，是個榮耀的競爭，不要昨是今非，不要用非難同志做法，這不是支持者與縣民所樂見。