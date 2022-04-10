民進黨高市議員初選電話民調明日登場，「邁向過半大聯盟」第1選區參選人林慧欣（左）今日在高雄市議員黃捷（右）陪同下，展開車隊掃街。（林雅惠攝）

民進黨高雄市議員初選電話民調明日登場，每位參選人把握選前黃金拜票時間，湧言會所屬「高雄正能量」第1選區參選人李庭慧及第3選區參選人林志誠，今日分別由立委趙天麟、林楚茵及前市議員陳政聞接力陪同展開車隊掃街衝刺，「邁向過半大聯盟」第1選區參選人林慧欣由市議員黃捷、立委劉世芳輪流接力站台及車隊掃街，盼能在初選最後階段，全力拉抬聲勢，爭取勝選。

趙天麟今日一早陪同參選人李庭慧車隊在美濃及旗山旗尾一帶請託拜票，下午由立委林楚茵接力掃街車隊，前高市議員陳政聞則在岡山區陪同第3選區參選人林志誠在梓官區拜票，全力固守大旗美、大岡區的支持選票。

趙天麟表示，感受到這次選舉是他從政以來最熱鬧且大陣仗的輔選規模，而且都集中在新人，雖然李庭慧在陣仗上感覺吃虧了一些，但他認為選舉要凸顯的是參選人的特質，正派清廉、專業認真，不口出惡言的人，李庭慧等「正能量」參選人就是最佳的保證，再多的大咖輔選，這場選舉畢竟不是選立委、市長，參選人才是主角。

有2屆高雄市議員資歷的前行政院南部服務中心執行長陳政聞相挺第3選區參選人林志誠並陪同車隊掃街，一早從梓官區出發，向民眾推薦林志誠有完整的歷練，從助理、市長陳其邁競選副總幹事到民進黨部執行長等，不同的職務及執行力深獲肯定，他能獨當一面並勇於任事。

陳政聞呼籲民眾「唯一支持林志誠」讓他為成為相挺陳其邁議會過半關鍵的一席，也是政治一棒接一棒的傳承。

李庭慧說，在最後關頭仍會以「正能量」及對政治的熱情奮戰到底，林志誠則向民眾請託力挺「台灣阿誠」初選過關，未來要協助市長陳其邁為打造岡山、橋頭區為最有價值的半導體S廊道，也是科技人才宜居的好地方。

「邁向過半大聯盟」第1選區參選人林慧欣今日下午則在高雄市議員黃捷、立委劉世芳輪流陪同展開接力式車隊掃街，由旗尾代天后宮出發，途經延平一路、中學路、旗南一路、鼓山公園等街區，爭取旗山一帶選民支持，林慧欣表示，希望未來高雄市議會能增一席女性新人席次，也為婦幼政策來做爭取。另「邁向過半大聯盟」第3選區參選人陳慶鴻今晚7時將由屏東縣長潘孟安陪同車隊掃街，展開初選最後階段的衝刺。