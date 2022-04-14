台中市民進黨立委何欣純子弟兵市議員參選人賴美連（左），14日邀立委蘇巧慧（右），車隊掃街、拉抬聲勢。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

民進黨台中市議員初選民調將展開，新人拚出頭，立委何欣純子弟兵市議員參選人賴美連，14日邀行政院長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧，拉抬聲勢，以車隊掃街爭取鄉親支持，蘇巧慧說，賴美連在地方服務逾10年，認真服務、值得推薦。

「台中好天氣！」，民進黨立委蘇巧慧抵達台中市先至市議員參選人賴美連大里服務處，仰望豔陽高照的晴空直說，「台北今天還下雨，台中的天氣真好！」，賴美連盡地主之誼，準備太陽餅禮盒送給蘇巧慧當伴手禮。

蘇巧慧與賴美連2人上車，車隊緩緩沿著大里區國光路、中興路等處掃街，並向店家及民眾揮手致意，當抵達大里新興宮（八媽廟）時，會合民進黨立委何欣純，大家一同向八媽上香祈求選情好，並向信徒拜票、寒暄問好。

蘇巧慧說，賴美連在立委何欣純大里服務處服務10年，是「霧峰的女兒」，政治基層歷練完整，這個年輕人很認真，在地方懂得解決民眾大小事，請支持者接初選民調電話，「唯一支持賴美連」。

蘇巧慧指出，何欣純背後有堅強的服務團隊，而美連就是服務團隊的一份子，這次她有意投入市議員的服務領域，因此南下推薦，以實際行動力挺，讓賴有機會出線為地方服務。

民進黨市議員參選人賴美連說，在立委何欣純服務處擔任助理逾10年，受理上萬件各式服務案件，感受行政部門需要強而有力的監督，來解決民眾大小事，於是決定投入選舉，也有信心將監督及解決問題這2件事做好。