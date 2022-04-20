中國人民銀行公布，人行與銀保監會在19日聯合舉辦金融支持實體經濟座談會，聚焦疫情下支持物流、服務業等實體經濟，並明確要發揮結構性貨幣政策工具效能，及早釋放政策紅利，同時重申不炒房市，因城施策落實好差別化住房信貸政策。

該會議聯合包括18家全國性商業銀行、5家全國性金融資產管理公司舉辦，強調這些金融機構要在當前疫情下給予支持。

會議指出，要充分發揮多項結構性貨幣政策工具的效能，做好政銀企對接，及早釋放政策紅利。要平衡好支持疫情防控、支持實體經濟與防範風險的關係，提升政策可持續性和宣傳落地效果。

會議表示，要加大疫情防控和經濟社會發展金融支持，保障物流暢通和促進產業鏈供應鏈循環，要用好用足各項金融政策，主動靠前服務實體經濟。各金融機構要重點圍繞接觸型服務業、小微受困主體、貨運物流、投資消費等重點支持領域，強化對重點消費、新市民和有效投資的金融服務，及時在信貸資源配置、內部考核、轉移定價等方面推出配套措施。

會議指出，金融機構要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策落實好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者合理住房需求。要執行好房地產金融宏觀審慎管理制度，區分項目風險與企業集團風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產融資平穩有序。要按照市場化、法治化原則，做好重點房地產企業風險處置項目並購的金融服務。要及時改良信貸政策，靈活調整受疫情影響人群個人住房貸款還款計劃。