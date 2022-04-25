大陸國務院辦公室25日公布最新促進消費復甦的措施，包括開展新能源汽車和綠色智慧家電下鄉、增加就業收入提高消費能力、推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利。

中國政府網公布的新聞稿指出，國務院辦公廳公布進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見，其中提到，鼓勵和引導大型商貿流通企業、電商平台和現代服務企業向農村延伸，推動品牌消費、品質消費進農村。以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智慧家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。

另外，要引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。延續執行階段性降低失業保險、工傷保險費率政策。對不裁員少裁員的企業，實施好失業保險穩崗返還政策。落實好餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業紓困扶持措施。

意見還鼓勵創業帶動就業，支持各類勞動力市場、人才市場、零工市場建設，支援個體經營發展，增加非全日制就業機會，規範發展新就業形態，健全靈活就業勞動用工和社會保障政策。