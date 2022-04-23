親子體驗焢窯，父親將童年回憶繼續在孩子這世代延續下去。（林和生攝）

親子體驗焢窯之餘，更下水一起抓泥鰍。（林和生攝）

被譽為屏東花果天堂的屏北地區，23日利用一處剛收成的毛豆田，舉辦焢窯體驗活動，吸引超過百名親子參與；這天赤辣辣的豔陽曬得民眾臉頰紅通通，看著同樣燒得火紅的土堆，眼前孩子赤腳奔跑，笑容始終掛在臉上，成了田區最美風景。

回顧舊時農村社會，焢土窯幾乎是孩子必備的技能，隨著土塊一層層往上疊成一個空心圓球狀的窯，要穩固又不能太高，從疊窯、生火到蓋窯，在在都是學問，現在若不是家長帶領，根本很難得親身體驗。

屏東縣政府農村再生專案推動辦公室主任江嘉萍表示，屏北不少社區積極推動農村再生，各項特色產業也逐漸打響名聲，包括昌榮社區的貴妃蛋捲、絲瓜水、後庄毛豆、過田檸檬酵素等，都是社區熱賣商品。

為求集體行銷，社區突發奇想舉辦親子農村體驗，透過焢土窯集客，順勢行銷地方特產，社區期望，這過往常見的農村娛樂，能成為屏北地區新的產業節慶活動，每當這時節一到，遊客就會來到屏東體驗農村樂。

為排解等待焢窯時間，主辦單位特地設計農村體驗，包括挖番薯、採毛豆及抓泥鰍等兒時記趣，並讓家長帶著孩子實際體驗採收農作物樂趣。

趁著假期帶著家人一起焢窯的詹姓父親說，眼前事物都是童年生活寫照，卻是現在孩子從沒經歷過的事，動手捏泥巴、把土堆燒紅，食物埋在裡面燜熟，會來參與，就是想把上一代童年的回憶繼續延續下去。

他一邊介紹一邊動手參與，但不好意思的說，數十年沒有動手搭窯，失敗過好幾次，所幸靠著現場志工協助才完成，他強調，焢土窯除了可以拉近家人、朋友關係，促進人與人間的情感交流，看到那麼多人參與，真的很難得。