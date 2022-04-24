屏東市頂柳社區咖啡館開幕後，每日皆有不少民眾上門消費。（林和生攝）

屬於傳統農村的屏東市頂柳社區，近日在關懷據點開設一處咖啡館，不僅培養長輩第二專長，也讓居民有處可以休憩、聊天空間；外界一度不看好，但開幕後不僅座無虛席，甚至不到一月就累計超過600杯寄杯，業績開出紅盤。

頂柳社區發展協會常務監事李松霖表示，為持續深耕社區，並讓關懷據點蓬勃發展，開發自有財源成了無法迴避的選項，經過社區集思廣益，有人提議社區沒有一處咖啡店，大夥你一言、我一語，這處咖啡館因此誕生。

但李松霖苦笑著說，由於社區居民以務農居多，且年紀偏長，根本沒有喝咖啡習慣，所以數十年來沒有業者願意展店；外界對此並不看好，認為不久後就會關門大吉，但長輩不畏外界聲浪，特地找了業師進行特訓，更嘗試多款達人咖啡豆，決定勇敢創業。

開幕第一天，社區居民以辦喜事心情前來參與，且後續幾天，室內座位還是座無虛席，其中不少是過去從沒看過的生面孔，一問之下才發現，長輩雖然不喝咖啡，但從外地回來的孩子、孫子都是咖啡愛好者，全里唯一一處咖啡店成了解饞的最好選擇。

加上鄰近社區舉辦活動，也會前來訂購，消息傳開後，不僅每日生意暢旺，不到一個月就有超過600杯寄杯的驚人業績。

社區志工隊長廖秀春表示，目前由志工排班經營，假日也不休息，同時教導有興趣長輩培養第二專長，嘗試親手煮一杯咖啡，只要獲得客人讚賞，他們可以開心好幾天。

李松霖說，這些農村長輩忙了一輩子，從沒悠閒坐下來喝杯咖啡，當初這間咖啡店，原本是希望就算沒賺錢，也讓他們能放慢腳步、享受生活，但看著店內景象，他笑說，看來又要繼續忙下去。